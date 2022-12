FILMharmonie: Vánoce

Filmová filharmonie připravuje koncert plný vánočně laděné filmové hudby. Přijďte se uprostřed adventu zastavit a mezi přípravami na vánoční svátky si vychutnat jedinečný symfonický koncert. S Filmharmonií vystoupí také pěvecký sbor. Dirigent: Robert Kružík.

Program koncertu: Dimitri Tiomkin: Život je krásný (It’s a Wonderful Life) Dalibor C.Vačkář: Pyšná princezna Ondřej Brzobohatý: Anděl Páně 2 Jerry Goldsmith: Gremlins Danny Elfman: Ukradené Vánoce Tima Burtona (The Nightmare Before Christmas) Alan Silvestri: Vánoční koleda (A Christmas Carol) Danny Elfman: Střihoruký Edward (Edward Scissorhands) Craig Armstrong: Láska Nebeská (Love Actually) John Williams: Sám doma (Home Alone) Alan Silvestri: Polární expres (The Polar Express)