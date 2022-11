Florbalová desítka: Bohemka vs. Tatran

Naše superligové hráče čeká střetnutí v 10. kole Livesport Superligy s Tatranem Střešovice. Tatran aktuálně vévodí letošní sezoně a je zatím velkým favoritem na výhru v základní části. Naši klokani jsou na čtvrté pozici, ale na druhé místo nám chybí pouze jeden bod. 1. SC TEMPISH Vítkovice a Předvýběr.CZ Florbal MB mají stejný počet bodů jako my. Soupeř je aktuálně neporažen s maximálním počtem bodů. Nejlepší Klokan podle získaných kanadských bodů je Filip Forman s 18 body. Marek Beneš je ten hráč, který vede kanadské bodování v Tatranu Střešovice a zároveň vede kanadské bodování celé superligy s nasbíranými 25 body.

,,Čeká nás další florbalový svátek s velkým soupeřem a věřím, že jako my to cítí i naši fanoušci, kteří nás mohou přijít podpořit v co největším počtu,“ vzkazuje útočník Filip Forman.