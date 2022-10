Mezipatra v Praze

Přijďte s námi prolomit ledy na slavnostním představení znělky 23. ročníku Mezipater 14. října 2022 v Kině Petrohradská, kterou v Portugalsku režíroval talentovaný Gregor Valentovič. Gregor v minulých letech zabodoval na Mezipatrech se svým krátkým filmem Kid. Jak jsme naznačili, tématem letošního ročníku Mezipater, který se bude konat 3. až 10. listopadu v Praze a 11. až 18. listopadu v Brně, se ponese v duchu hesla “Prolomit ledy”. Výběr tématu odkazuje k odvaze, která je potřeba pro vystoupení z komfortní zóny.

Vstup na premiéru je zdarma a na první příchozí bude čekat welcome drink. Součástí akce bude i představení filmového a doprovodného programu festivalu. V prodeji jsou také zvýhodněné festivalové permanentky pro vstup na sedm projekcí za cenu pěti. Po představení programu to můžete rozjet na parketě s DJkou New Magic Media!

VÍCE INFORMACÍ ZDE