Všechno nejlepší - imerzivní projekt

Představte si, že přijdete na soukromou oslavu, kam vás pozval dávný známý, kterého jste už dlouho neviděli. V hlavě se vám honí otázky jako: “Proč si na mě vlastně vzpomněl?” “Co to je za oslavu?” “A jací budou ti ostatní hosté?” “Mám jít?” Představte si, že pozvání přijmete a vstoupíte. V tomto příběhu, jež s námi můžete PROžít existuje pouze jeviště, žádné hlediště. Nebo naopak hlediště a žádné jeviště? Seberte odvahu a přijměte pozvání na oslavu Radimových narozenin. Oslavy jsou přece super – a nejdůležitější v životě je se pořádně bavit. Anebo tomu tak tentokrát nebude? Nechte se překvapit a… vstupte! Upozornění: Představení pouze pro odvážné – hrozí blízký kontakt s herci Není vhodné pro: Děti bez rodičů Lidi s nákupem ve vozíku Osoby se strachem ze tmy Doporučujeme pro: Ty, co se nudí Ty, co se ještě nenudí, ale cítí že budou Ty, co mají hodně peněz a chtějí nám je dát