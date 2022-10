Pikkardijska Tercija v Praze

Vokální formace "Pikkardijska Tercija" Lvov, Ukrajina "Pikkardijska Tercija " je jedinečná kapela propagující ukrajinskou hudební kulturu. Na podzim roku 2022 bude "Tercija " psát již 30. kapitolu svého příběhu. Po celou dobu svého působení tato vokální formace aktivně koncertuje a pokračuje v turné po Ukrajině i ve světě. Této "acappella " skupině tleskají lidi po celém světě už tři dekády. "Pikkardijska Tercija" je skoro stejně "stará " jako nezávislost Ukrajiny. USA, Kanada, Rakousko, Německo, Polsko, Česká republika... a dokonce i Singapur - kdekoli těchto šest elegantních mužů zavítalo, všichni se ihned zamilovali do jejich písní a vyjímečných hlasů.. a to navždy a napořád! Více než 400 písniček v repertoáru a 15 alb s různými žánry - těmito dary přispěla "Tercija" do hudební kultury Ukrajiny a ve světě.

Na hitech "Pikkardijců" jako např. "Stará tramvaj", "Poustevník", "Břeh řeky", "Nech", "Zahrada andělských písní" vyrostlo několik generací Ukrajinců.. "Pikkardijci " skládají v různých hudebních stylech: pop, rock, klasika, folk, jazz, country, duchovní hudba, blues... 95 procent repertoáru nazpívali v ukrajinštině. Díky pěveckému talentu sexteta jsou pro fanoušky k dispozici i písně v dalších 12 jazycích. Vítězové nejprestižnější kulturní a umělecké ceny na Ukrajině - Národní ceny pojmenované po T. Shevchenkovi, zasloužilí ukrajinští umělci Volodymyr Yakimets, Yaroslav Nudyk, Andriy Kapral, Roman Turyanin, Andrii Shavala a Bohdan Bogach, jsou uznávaní acappella zpěváci a jejich hlasy nelze nahradit ani těmi nejvzácnějšími nástroji. Jejich hudba navíc přispívá k vytváření lepšího světa plného lásky, dobra a krásy. V současné době, kdy skupina funguje již 30. rokem, "Pikkardijska Tercija"; i nadáleт aktivně skládá písničky a koncertuje. Během války mezi Ruskem a Ukrajinou vydala v roce 2022 několik nových singlů (zejména "Ukrajinská armáda se blíží ", "Hej, sokolové ") a také uspořádala mnoho charitativních koncertů na podporu ozbrojených sil Ukrajiny.