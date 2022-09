Projekce filmu

Film by se mohl jmenovat příběh Země. Nebo příběh lidí. Oboje sledujeme od prvopočátků do nynější doby fascinujícími leteckými a dronovými záběry. Je to film, u kterého se nikdo nenudí, strhující historie Země. A lidí.

Události poslední doby, ve které najednou neplatí spousta věcí, na které si lidstvo zvyklo spoléhat, nás nicméně nutí pokládat si důležitou otázku: kde se stala chyba? Před nedávnou dobou věku lidstva a před malou chvilkou věku Země šlo všechno dobře a náhle řešíme dříve nevídané výzvy a musíme se ptát: kde se stala chyba, když všechno přece šlo tak dobře?

Na tuto otázku se snaží odpovědět film „Home“ / „Domov aneb Kam směřuje naše cesta?“. Přijďte se dozvědět, jestli tato odpověď souzní s vámi a přijďte to také vyjádřit. Po projekci budeme o tématu diskutovat se vzácnou návštěvou – herečkou Simonou Babčákovou, která mimo jiné ráda debatuje o tom, odkud jdeme, kam směřujeme, co to pro lidstvo může znamenat a co s tím my všichni můžeme udělat.

Vstupné 180,- v předprodeji,

na místě 200,-

Místo si rezervujte na

rezervace@kinoskop.cz

Dokument 2009, 118 minut, režie: Yann Arthus-Bertrand Scénář: Denis Carot Kamera: Dominique Gentil, Michel Benjamin Hudba: Armand Amar