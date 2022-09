Kde budeme bydlet?

Byl nebyl jednou jeden medvěd – sice hodný, ale také trochu hamižný, a to ho letos přivedlo do problémů. Nashromáždil totiž tolik medu, že se s ním už nevejde do domečku! Nezbývá, než si hledat nový domeček pro zimní spánek a nechat si poradit od ostatních obyvatel lesa. Jak tomu ale tak bývá, ne všichni to s ním myslí dobře... Multižánrové experimentální loutkové divadlo uměleckého uskupení Vi.Tvor zaujme děti i dospělé a popíjet k němu můžete třeba čaj s medem. Vhodné pro děti od 4 let. VSTUP 80 KČ, 50 MIN