2. ročník výtvarné soutěže pro lidi s mentálním postižením

Lidé s mentálním postižením dokáží vytvořit úžasné věci! Výtvarná soutěž KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM má za cíl přiblížit jejich umění širší veřejnosti.

Letošní téma zní: Kde to mám rád/Kde to mám ráda.

Každý se cítíme dobře někde jinde a to, co máme rádi, vnímáme sto různými způsoby. Stejně tak pestré jsou náměty na obrazech, které vytvořili a do soutěže poslali lidé s mentálním postižením z celé republiky.

