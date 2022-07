Semestrální kurz kresby a malby pro děti

Kurz kresby a malby pro děti je koncipován do 90 minutových lekcí, které děti zábavnou formou provedou světem kreslení i malování. Učíme se základy teorie barev, základy perspektivy a stínování, rozdíly mezi abstraktní a realistickou malbou, zkoušíme autoportréty i kresbu zátiší. Děti jsou rozděleny do skupin podle věku (6–10 let) a (8–12 let) a již získaných zkušeností.

Výuka je vedena zábavnou vzdělávací formou s důrazem na individuální přístup a rozvoj kreativity a sebevyjádření každého žáka.

Jak to funguje? Kde: Přibyslavská 7, Praha 3 – Žižkov

Cena za celý kurz: 4 500 Kč (18 lekcí / 90 min)

Cena za 10 lekcí: 2 850 Kč (10 lekcí / 90 min)

Cena za jednotlivou lekci: 300 Kč (90 min)

Sourozenecká sleva 10 %

10 % sleva při koupi podzimního + jarního semestru naráz