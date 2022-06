SOČR: Kopatchinskaja hraje Ligetiho

pondělí 13. 2. 2023 | 19.30 hodin | Rudolfinum

György Ligeti: Concert Românesc

György Ligeti: Koncert pro housle a orchestr

György Ligeti: Lontano

Béla Bartók: Podivuhodný mandarín, suita z baletu

Petr Popelka dirigent

Patricia Kopatchinskaja housle

Od narození Györgye Ligetiho, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů druhé poloviny 20. století, uplyne v roce 2023 rovných 100 let. Rodák z Transylvánie dokázal ve svém díle po­zoruhodným způsobem zpracovat vliv lidové hudby i avantgardních proudů počátku 20. století. Stál u zrodu témbrové hudby, pracující s barvou zvuku jako samostatným stavebním prvkem, a ve svých vrcholných kreacích vše jedinečným způsobem propojil v nejvýraz­nějších dílech, jež přineslo uplynulé století. Šéfdirigent rozhlasových symfoniků Petr Po­pelka u této příležitosti připravil mimořádný program, průřez Ligetiho bohatou tvorbou. Večer otevře Rumunský koncert, silně ovliv­něný folklorem. Pokračovat bude Houslovým koncertem, zralým dílem z počátku 90. let, v němž sólový part zahraje interpretka nejpovolanější, v Moldávii narozená houslistka Patricia Kopatchinskaja, rezidenční umělkyně Berlínských filharmoniků sezony 2021/2022. Druhou polovinu večera zahájí Lontano, Ligetiho smělé dílo z 60. let, které do pově­domí nejširší veřejnosti vstoupilo díky filmu Shining Stanleyho Kubricka. Dramaturgii ve­čera završí suita z baletu Podivuhodný man­darín Bély Bartóka, klasika maďarské hudby, který měl na Ligetiho silný vliv.

Setkání s umělci před koncertem

Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Ceny vstupenek: 900 Kč | 750 Kč | 600 Kč | 400 Kč | 250 Kč | 150 Kč