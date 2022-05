Do nebíčka!

Už jste viděli anděly strážné v akci? Víte, jak se zapotí, aby napravili všechno, co my lidé zkazíme? To se dozvíte na představení, během kterého zkouknete hned tři pohádky (O chytrém ševcovi, O chytré princezně a O čertovi a bábě). Vystoupení kombinuje loutkové a činoherní divadlo. Účinkují Gabriela Berková a Kateřina Tschornová. OD 4 LET, VSTUP 80 KČ, 40 MINUT