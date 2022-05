Dolce Far Niente I / Pole v množném čísle / Letní kino

Pragovka Gallery a The White Room vás srdečně zvou na letošní první Dolce Far Niente. Sladké nic nedělání můžete nakombinovat s komentovanou prohlídkou naší nové výstavy Pole v množném čísle / Velká voda s umělci a kurátory, setkáním s kulturními aktéry na Praze 9, zahájením výstavy Prague City University Walk on the Wild Side, uměleckými performancemi a workshopy a konečně prvním promítáním letošního letního kina na Pragovce!

Program Dolce far Niente:

- 17:00 výtvarný workshop pro děti SONGLINES vedený Martinem Vlčkem

- 18:00 setkání s kulturními aktéry na Praze 9 v prostoru bývalé jídelny

- 18:30 zahájení výstavy Prague City University Walk on the Wild Side v Pražské továrně

- 19:30 komentované prohlídka výstavy Pole v množném čísle / Velká voda s umělci a kurátory jednotlivých sekcí v Pragovka Gallery a The White Room

- 20:00 umělecká performance Alexandry Vasic The Worker Goes to Heaven

- 21:30 zahájení letního kina filmem Jízda

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Walk on the Wild Side

Výstava může být symbolem, místem nebo cestou, ale také zdrojem konfliktů nebo nenaplněných očekávání. Nejistá existence je naší novou realitou, spoléháme se na instinkt, abychom si proklestili cestu. Všichni máme otázky, které se na výstavě spojují dohromady. Jak se rozhodnout uprostřed otřesených základů? Jaké jsou výhody volby jiné cesty? Je možné, aby se život stal hodnotnějším, nejen pro nás, ale také pro budoucí generace?

Vystavující umělci: Irina Antonets, Celina Rosas, Adrian T. Bell, Alexandra Vasic

Vystavující designéři: Derek Bertelsen, Mattia De Vitis, Muneer Elsaheb, Scy Heidekamp, Aleksandar Serafimovski, Mitanshu Shah

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pole v množném čísle / Velká voda

Výstavní dějství představuje na více než 1100 m2 díla celkem 33 umělců, kteří byli odbornou komisí vybráni na základě otevřeného open callu.

Výstava si klade za cíl odpovědět na aktuální otázky: Nakolik jsou naše datové stopy spjaté s naší identitou? Co mají společného s teorií morfické rezonance? A jakou mohou hrát roli v mytologii budoucnosti? Jsou sítě metaforou lidského mozku a naopak? Jak takové podobnosti pochopit v současném umění?

Centrem výstavního dějství je kurátorský projekt Kamily Ženaté mycelium / NOVA FORMA 2. Jeho tématy jsou vlákna, mycelium, pole, matrix a vědomí. Osm oslovených umělců představí site-specific díla, která vznikala na základě jejich spolupráce. Součástí uměleckého týmu, který stojí za vznikem projektu, je také fyzik a specialista na chování plazmy Jiří Vyskočil.

Další část výstavy Pole v množném čísle nazvaná Alternativní modely budoucnosti – spekulativní výzkum uměním se bude pod vedením kurátorky Moniky Szűcsová věnovat projektům, které pracují s digitálními médii. Kurátorské dějství Disonance je inspirované Festingrovou teorií a umělci pracují různým způsobem s novými médii. The White Room tentokrát obsadili studenti ateliéru Nových medií umělce, pedagoga a rezidenta Pragovky Vladimíra Merty ze západočeské univerzity v Plzni a projekt Velká voda. Propojení projektů kurátorsky zastřešila ředitelka galerií na Pragovce Lucie Nováčková.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alternativní modely budoucnosti

Kurátorka: Monika Szűcsová

András Cséfalvay, Kryštof Brůha, Michal Mitro, Andrea Uváčiková

Disonance

Kurátorky: Kristýna Řeháčková, Daniela Šiandorová

Maroš Belák, Filip Hauer a Philipp Kolychev, Klaudie Hlavatá, Peter Kašpar

Mycelium

Kurátorka: Kamila Ženatá

Jana Babincová, Jakub Grosz, Marie Ladrová, Lucie Nováčková, Kateřina Strach Tichá, Magdalena Šlajchová, Pavel Tichoň, Pavla Nešverová Zábranská, Jiří Vyskočil

Spóry

Kasha Potrohosh

Hybrid Landscapes III

Julie Kopová

Velká voda

Kurátoři: Vladimír Merta, Eva Šindelářová

Daniela Benešová, Michaela Šťastná, Tomáš Novotný, Terezie Kotounová, Viktorie Součková, Eliška Thielová, Kristýna Rubriciusová, Barbora Burianová, Jiří Jelínek, Hana Jurčíková, Kateřina Klapková, Karolína Hanková.

Hlavní kurátorka: Lucie Nováčková

Produkce: Daniela Šiandorová, Symona Půhonná

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.

Galerie jsou otevřeny út–čt: 14:00–20:00, pá–ne: 14:00–18:00.

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a Městskou částí Praha 9.