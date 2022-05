Lash & Grey live at Vila Lanna Prague

Užijte si nezapomenutelný hlas Kristin Lash v doprovodu jednoho z nejnadanějších kytaristů Jakoba Grey v unikátních kulisách zahrady Vily Lanna v pražské Bubenči.



Kristína Miháľová a Jakub Šedivý, kteří vystupují pod pseudonymem Lash & Grey patří mezi nejvýraznější tváře slovenské hudební scény. Se svým debutovým albem Sleeping with the lights on vyhráli cenu debut roku v soutěži Radio_head Awards 2021 a s novinkou Blossoms of your world Cenu Anděl za nejlepší slovenské album roku 2022. Ta získala velkou pozornost také v zahraničí – v Itálii, Holandsku, USA či Velké Británii. V minulosti předskakovali před světovými hvězdami jako Stanley Clarke nebo Candy Dulfer na nejznámějších slovenských jazzových festivalech. V roce 2019 vyhráli soutěž mladých talentů Bratislavských Jazzových Dní a také soutěž Jazz Start Up. Světová jazzová legenda Dianne Reeves si je vybrala jako předskokany svého koncertu v bratislavském Istropolis.

Přijďte si je poslechnou 18. srpna 2022 od 19:30 v zahradě Lannovy vily v pražské Bubenči.