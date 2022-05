Herecká ochutnávka

Hercem se člověk nerodí, ale stává! Chcete se také na chvíli stát hercem a sundat si tak nudnou škrabošku svojí každodenní role? Pojďte se s námi mrknout za oponu, abyste zpoza ní mohli lépe pochopit, jak fungují prkna, co znamenají svět! Díky praktickým cvičením běžně užívaných herci lépe proniknete nejen do figury na jevišti, ale i do sebe samotných. Komplexní přehled o tom, co obnáší herecké řemeslo Praktické tipy, jak pracovat s hlasem, tělem a emocemi Nevšední zážitek a nový pohled na osobní rozvoj.