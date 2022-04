Cyklus Musica non grata uvádí koncert jidiš tanga a populárních písní předválečné Varšavy v podání jedné z nejlepších světových zpěvaček tohoto žánru Olgy Mieleszczuk a skupiny Tango Attack.

Polsko-izraelská zpěvačka Olga Mieleszczuk dnes patří k nejlepším světovým interpretům jidiš tanga, které vzniklo ve 20. letech v Polsku syntézou argentinského tanga a židovské lidové hudby zvané klezmer. Jidiš tango našlo svůj domov především ve Varšavě a je do něj hluboce zakódován i tragický osud polských Židů za druhé světové války. Ve svých programech, které se soustředí na repertoár z období let 1920 až 1940, Olga Mieleszczuk promyšleně kombinuje skladby taneční a kontemplativní a poutavým způsobem je propojuje s příběhy největších hvězd jidiš tanga „starého světa“. Nová hudební aranžmá v sobě mísí současný, moderní zvuk s jedinečným zvukovým espritem předválečného jidiš tanga, které se odklonilo od původní argentinské formy a přijalo měkčí, lyričtější charakter díky vlivu klezmeru. Na koncertě v rámci projektu Musica non grata zazní písně v polštině, jidiš a hebrejštině, populární nápěvy i ty zapomenuté, kterým Olga Mielescszuk vdechuje nový život.

Tango Attack | Grzegorz Bożewicz, bandoneon a akordeon | Piotr Malicki, akustická a elektrická kytara | Hadrian Filip Tabęcki, klavír a hudební aranžmá

Projekt Tango z Varshe je součástí minisérie tvořené dvěma koncerty, která vzniká ve spolupráci s Polským institutem v Praze a tematicky se vztahuje k životu židovské komunity ve Varšavě v první polovině 20. století. Druhým koncertem je česká premiéra Symfonie č. 21 „Kaddish“ polského skladatele Mieczysława Weinberga 23. dubna 2022 v Národním divadle.