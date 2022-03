Země je modrá jako pomeranč / projekce dokumentárního filmu

ZEMĚ JE MODRÁ JAKO POMERANČ / The Earth is Blue as an Orange

Režie: Iryna Tsilyk, Země původu: Ukrajina, Litva, Rok výroby: 2020, Stopáž: 74 min.





„Válka je, když někteří lidé střílejí. A další lidé střílejí na lidi, kteří stříleli první,“ vysvětluje nejmladší chlapec z rodiny, který byl v době vypuknutí války v Donbasu na východní Ukrajině v roce 2014 sotva na světě. Jeho matka spolu s dalšími třemi dětmi svůj dům neopustila ani poté, co se ocitly uprostřed válečné zóny. Ukrajinská režisérka Iryna Cilyk zachycuje rodinu ve chvíli, kdy nejstarší dcera Miroslava spolu s matkou a dalšími sourozenci točí svůj vlastní film o tom, co prožili za války. Láska ke kinematografii a pohroužení se do umělecké tvorby osvobozuje od tíživé minulosti a pro Miroslavu předznamenává vytouženou budoucnost filmové kameramanky.

Pomoci můžete režisérce filmu Iryně Tsilyk skrze sbírku na webu contribee, kterou založil litevský koproducent filmu. Vybrané peníze půjdou přímo ukrajinskému filmovému štábu a rodině z filmu.