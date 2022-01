LIVE stream - TOP 10 klipů na Kluboofka TV

TOP 10 klipů na Kluboofka TV

S novým rokem 2022 přinášíme 10 nejsledovanějších klipů na našem televizním kanálu.

1. 21 gramů - Šedá

https://youtu.be/ZJGBYqOoCJU

2. 100na100 - Blbej Ro(c)k

https://youtu.be/O9ThfqrXnhA

3. Endee - Whiskozita

https://youtu.be/0XTmPfR_yPE

4. Bastard - Nejvyšší čas

https://youtu.be/b_wnIQgDcuM

5. Argema - Andělé

https://youtu.be/uMkmqwPN9p4

6. Rebel - Zakletá

https://youtu.be/UBL79BTLbfw

7. Komunál&Protheus - Zapalte nás

https://youtu.be/Hmh4oJgGeEA

8. Fat Bat - Po cestě trnité

https://youtu.be/CXw9z441GL8

9. As Night Falls - Never look back

https://youtu.be/qyx2gKABTdU

10. Deadpoint - Aftermath

https://youtu.be/XEjYHYOsT3M

Novoroční dárek se soutěží

Napište si o kalendář pro rok 2022 v tiskové kvalitě a vyhrajte jeden ze šesti 30 litrových soudků od pivovaru Chotěboř.

A jak na to?

Mrkni ZDE: https://kluboofkatv.cz/soutez-o-6-soudku-piva-chotebor/