Tejden kouřím a piju a jedinej smysl všem dnům dává to, že se motaj od pondělí k víkendu, k pátku. V pátek vyjíždím do Krakova. Jedu deset hodin ve vlaku skoro tisíc kilometrů, abych viděl Adu… Kabaret do třetice pro tři mužské hlasy.

Hrají a zpívají:

Michal Necpál

Martin Severýn

Matouš Zah

Režie: Jiří Hajdyla