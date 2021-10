Koncert WE2 a tcheichan v Pragovce

WE2:

Dva frontmani jiných kapel, se spolu sešli začátkem roku 2016 v akustickém projektu WE2, kde se snaží propojit charismatický hlas Kuby Špičky za podpory akustické kytary, Tomstrových basových podkladů a nápaditých dvoj-hlasů. Na svém startu mají natočené tří stopové EP "Your possibilities" a debutový videoklip k písničce "Get out of cave". V Kafe Pragovka odehrají na konci října svůj koncert spolu s předkapelou Tcheichan v duu.