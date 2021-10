Kino Brasil 2021

Kino Brasil v plné síle opět v Biu Oko! Po nečekaně náročném uplynulém roce stráveném především v režimu on-line se vracíme do Bia Oko. Velké plátno s výjimečnými filmy, dotek tropů v listopadové Praze, jedinečná atmosféra prostoru, milá setkání a skvělé drinky. Už se nemůžeme dočkat osmého ročníku! Letošním výběrem filmů stejně jako v minulých ročnících míříme na to nejlepší, co brazilská kinematografie v posledních letech nabídla. Velké city, odvážné činy, smyslnost i zoufalství se snoubí v uhrančivých scénách. Nahlédneme do domova pralesního i do drobných pokojů velkoměstských činžáků. Kino Brasil uvede dramata vztahová i osobní, bláznivý snímek s hlubokou metaforou, dokument z prostředí současné Amazonie i zbrusu nový animák pro celou rodinu. Podrobný program již brzy na https://www.kinobrasil.cz/ a https://www.facebook.com/kinobrasil