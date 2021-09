Groteskní parodie klasické špionážní detektivky. Hlavní hrdina, britský světoběžník Hannay, se podivnou shodou okolností dostane do prekérní situace – v jeho bytě dojde k vraždě a on se stane hlavním podezřelým. Samozřejmě se snaží uniknout, ale hlavně nalézt a usvědčit pravé viníky. Hraje o čas, musí překonat klasická protivenství akčních hrdinů. Prchá po střeše jedoucího vlaku, hrozí mu nebezpečí ze strany podplacených politiků i bojácných domorodců, láme srdce žen, prostě zažije vše, co k tomuto žánru patří. Nakonec se mu podaří probojovat se až ke šťastnému konci. Pravda a láska vítězí. Ačkoliv v příběhu vedle opravdového hlavního hrdiny vystupuje značná řada dalších postav, uvidíte sami, jak šikovné herce máme v souboru – zvládnou to pouze ve třech.