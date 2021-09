Lebka z Connemary

Irsko je krásný, ale žít tam je těžký. Déšť, lebky, kořalka, míchaná vajíčka a nejasné okolnosti jednoho dávného úmrtí. A k tomu navíc ten prazvláštní zvyk vyklízení hrobů po sedmi letech, kvůli získání místa pro nové nebožtíky. No, někdo tu morbidní práci udělat musí a nikdy neví, co objeví nebo naopak neobjeví… A věděli jste, že fosforeskující fix se k doznání nehodí? To teda rozhodně ne!