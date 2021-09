Vůbec první výběr filmů v sekci Virtuální realita na Febiofestu nabízí odvážnou výpravu do ztřeštěných, bizarních, snových i tvrdě reálných světů. Výběr artových snímků nás zavede do fantastických světů – ať už k „lidským“ pavoukům, na hypnotickou vesmírnou loď nebo do nitra slavného Kubrickova filmu Vesmírná odysea.

