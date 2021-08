Divadelní a taneční Bazaar Festival není jen kulturní událostí. Společně s pozvanými umělci a vědci provokuje k akci v době environmentální krize.

Letošní ročník Bazaar Festivalu je věnován tématu člověka a krajiny. Jak umělci ze střední a východní Evropy reflektují problematiku životního prostředí a klimatických změn ve svých společnostech? A jaký je názor našich vědců na současnou krizi? Bazaar představí díla inovativních umělců, kteří se nebojí otevírat palčivá témata. Do této diskuze mezi umělci a veřejností vstoupí také renomovaní vědci z oblasti klimatologie, jako je například Diana Ürge-Vorsatz ze Středoevropské univerzity (Vídeň). Festival potrvá od 27. do 30. srpna na různých místech Prahy.

Jedním z nich bude i Studio ALTA, která bude hostit hned několik inscenací. V pátek 27. srpna můžete zhlédnout „Pět knih“. Performance Venduly Tomšů a Iana Mikysky vás provede časy vesmíru, planety i přítomnosti, a to za pomoci knih, zvuků, poezie i vlastního dechu. Pomyslným jádrem celého festivalu je Sobotní Bazaar, prezentující právě vznikající díla umělců z Česka a dalších zemí střední Evropy. Již loni mělo být událostí celého festivalu představení hvězdné slovinské dvojice Juriśić – Mandić. Jejich šestihodinová výzva (a improvizace) Together na vás čeká v neděli 29. srpna v prostorách naší zahrady. Poslední festivalový den (30. srpna) vás zveme do ALTY na taneční česko-slovenský program, kdy se nejprve představí Johana Pocková a Sabina Bočková (POCKetART) s Treatment of Remembering, poté program v zahradě zakončí Jana Tereková/bees-R (Fettered to the Moment).

Bazaar Festival ale není jen kulturní událostí a pro letošní ročník to platí dvojnásob. Zavítat proto můžete i na program workshopů a diskuzí s umělci i vědci z oblasti klimatologie. Tento dvoudenní program, zahajující projekt „The Nature of Us“ proběhne ve dnech 29. a 30. srpna.