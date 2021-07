Kinobus - Psí poslání

Film režiséra Lasse Hallströma Psí poslání vypráví cituplný a překvapivý příběh jednoho věrného psa (namluvil Josh Gad), který nachází smysl své existence prostřednictvím životů lidí, které učí smát se a milovat. Během pěti desetiletí nás jeden hlas, hlas neúnavného psa, zavede na strhující a povznášející cestu, na které promlouvá k srdci všech lidí, kteří kdy milovali nějaké zvíře. Přestože se během těch let postupně reinkarnuje do několika psů různých ras, je to jeho pevné pouto se spřízněnou duší jménem Ethan, které přenáší a inspiruje jednoho psa na jeho cestě za nalezením vlastního poslání a skutečného smyslu existence a pro svého chlapce.