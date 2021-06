Letní kino: Chlast

Existuje teorie, že bychom se měli rodit s malým množstvím alkoholu v krvi a že mírná podnapilost otevírá naši mysl světu kolem nás, zmenšuje naše problémy a zvyšuje naši kreativitu. Povzbuzeni touto teorií se Martin a jeho tři přátelé, všichni znavení středoškolští učitelé, pustí do experimentu spočívajícího v tom, že si během pracovního dne udržují stálou hladinku. Jestliže Churchill vyhrál druhou světovou válku v alkoholovém oparu, co by pár kapek mohlo znamenat pro ně a jejich studenty?

Thomas Vinterberg, Dánsko, 2020, 117 min. / zvuk: dánský, titulky: české

V případě nepřízně počasí bude projekce přesunuta do vnitřních prostor CAMPu.