Hrdina západu

Svět Hrdiny Západu přenese diváky na pevninu nedaleko ostrovů, do irského hrabství Mayo, do pevně sevřené komunity shromážděné v útulné hospodě, která alespoň na chvíli poskytuje úkryt před vším, co by mohlo čekat venku. Autor hry John Milington Synge schová obyvatele vesnice na konci světa do bezpečí a komfortu malé pevnosti uprostřed nehostinné přírody, do hustého kouře rašeliny, mezi lahve whiskey, k hořícímu krbu. Venku se potulují vyprahlí muži, schopní jakéhokoliv činu, a co hůře, záludné víly a oživlí kostlivci. Do tohoto světa vyšle Christyho Mahona, chlapce na prahu dospělosti, který právě zabil vlastního otce. Ke svému překvapení je Christy díky svému činu na nejlepší cestě zařadit se po bok mýtických hrdinů. Potkává Pegeen, děvče „divého, pěkného však vzhledu“, které se zdá, že se konečně dočkala svého prince. Ale co když to s tím chrabrým činem bylo celé trochu jinak? A jak Christy obstojí před ostatními obyvateli tohoto kousku země, kteří přechází mezi láskou a nenávistí stejně rychle, jako irské počasí mění slunečný den v prudkou průtrž mračen?

OSOBY A OBSAZENÍ:

Christy Mahon: Marek Frňka

Mahon: Jan Staněk

Michal James Flaherty: Martin Bednár

Pegeen Mikeova: Barbora Váchová

Vdova Quinová: Sára Rychlíková

Shawn Keogh: Petr Matyáš Cibulka

Philly Cullen: Tomáš Čapek

Jimmy Farrell: Petr Šindler

Sára Tanseyová: Romana Widenková

Zuzana Bradyová: Barbora Vágnerová

Honora Blakeová: Nikola Heinzlová

Nelly McLaughlinová: Zuzana Holéczyová