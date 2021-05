"Ze stejné látky jsme, z níž spřádají se sny a život je jen ostrůvek, co ze všech stran je obklopený spánkem."

William Shakespeare: Bouře

Rozvířená mysl těsně před smrtí. Bouře. Touha po pomstě mísící se s touhou po usmíření. Prospero, mág a právoplatný vévoda milánský, žije již dlouhá léta ve vyhnanství na ostrově. Na sklonku života bilancuje, skládá účty. Stejně jako Shakespeare. Poslední velkou hrou se autor loučí s divadlem. Objímá všechna zásadní témata, kterým se kdy věnoval. Zápas o moc, zradu, nenávist, vztah otce a dcery, lásku i odpuštění. Lidský svět se v Bouři střetává s nadpřirozenými silami. Tvořivými i ničivými, jejichž vzájemné působení přece jen vede k harmonizaci. Čirá láska mladých milenců nahrazuje stará nepřátelství. Muselo uběhnout mnoho let, aby to bylo možné. Zrada bolí. A hořkne. Odpustit není jednoduché. Ale Prospero to dokáže. Odpouští a tím se vysvobozuje.

OSOBY A OBSAZENÍ

ALONSO, neapolský král: Filip Jáša

GONZALO, poctivý starý státní rada: Stavros Pozidis / Petr Šindler

SEBASTIAN, králův bratr: Samuel Toman

ANTONIO, Prosperův bratr, usurpátor milánského vévodství: Petr Urban

PROSPERO, právoplatný vévoda milánský: Tomáš Weisser

KALIBAN, znetvořený divoch a otrok: Petr Kult

ARIEL, vzdušný duch: Barbora Křupková

TRINKULO, šašek: Samuel Toman

STEFANO, sklepmistr a opilec: Stavros Pozidis / Petr Šindler

FERDINAND, syn neapolského krále: Filip Jáša

MIRANDA, Prosperova dcera: Anežka Šťastná / Matylda Königová

ELFOVÉ: Martina Jindrová / Kristýna Jedličková, Matylda Königová / Kristýna Jedličková, Renáta Matějíčková

ZPĚVAČKY: Martina Jindrová / Kristýna Jedličková, Matylda Königová/ Kristýna Jedličková, Renáta Matějíčková

HUDEBNÍCI: Petr Matyáš Cibulka, Tomáš Čapek, Barbora Křupková, Stavros Pozidis / Petr Šindler

Jiří Šlupka Svěrák jako Jiří Šlupka Svěrák