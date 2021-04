LIVE stream - Festival bulharských filmů

Přestože je číslo třináct pro mnoho lidí symbolem smůly, nezalekli jsme se a připravili jsme 13. ročník Festivalu bulharských filmů. Věříme, že přinese do českých domovů porci zábavy, rozptýlení a radosti. Letošní ročník již podruhé proběhne neobvykle online. Nicméně se snažíme na všem najít něco pozitivního a tím rozhodně je fakt, že se i letos „pražský“ festival dostane prostřednictvím online prostředí do celé České republiky. Od 22. do 26. dubna 2021 budete mít možnost na platformě DAFilms.cz zhlédnout celkem pět filmů z dílny současných bulharských filmařů. Sázíme na humor a poutavé příběhy. Nepřeskakujte třináctku ani vy a pojďte se bavit s námi!

Protože si uvědomujeme, že FBF je také hodně o atmosféře a možnosti setkání se se zajímavými hosty, chystáme letošní ročník na dálku společně s bulharskými filmaři, kteří za svými českými diváky dorazí přímo do jejich obýváků prostřednictvím natočených vzkazů. Sledujte náš Facebook.

Celý program, synopse filmů a ukázky naleznete zde

Každý z filmů bude dostupný po dobu 24 hodin, a to vždy od 19.00. Všechny filmy budou uváděny v originále s českými a anglickými titulky.

Vstupenky (79 Kč/film) na všechny filmy můžete zakoupit od 22. 4. přímo na DAFilms.cz.

Sledování filmů je možné jen na území České republiky.

13. ročník Festivalu bulharských filmů organizují Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR a Bulharský kulturní institut v Praze ve spolupráci s DAFilms.cz.

PROGRAM:

Návrat

2019, 110 min., komedie, drama

Režie Niki Iliev

Jatagan

2020, 98 min., akční, komedie

Režie Andrej Andonov

Divoké a šťastné

2019, 138 min., akční, drama

Režie Martin Makariev

Dopisy z Antarktidy

2019, 106 min., drama

Režie Stanislav Dončev

Žvýkačka

2017, 100 min., romantické drama

Režie Stanislav Todorov-Rogi