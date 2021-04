LIVE stream - Slavnosti svobody

Letošní Slavnosti svobody uspořádá Plzeň v termínu od 6. do 9. května. Přestože vedení města minulý rok doufalo, že bude možné přesunout připravený program k 75. výročí osvobození Plzně americkou armádou do roku 2021, bohužel ani letos pokračující nepříznivá situace související s šířením onemocnění covid-19 nedovolí uspořádat tradiční program ve veřejném prostoru. Základem se tak stane on-line studio, které bude vysílat z Měšťanské besedy, a to od čtvrtka 6. května. Přinese kromě jiného přímý přenos ze vzpomínkového aktu u památníku Díky, Ameriko! a živé rozhovory s veterány z USA a Belgie, kteří zasílají srdečné pozdravy a moc se těší, že se prostřednictvím on-line studia budou moci s Plzeňany opět setkat.

Program Slavností svobody:

6. 5.

Pietní akt u památníku Díky, Ameriko!

Pro veřejnost bude zprostředkován formou živého přenosu, prostor ve studiu bude v případě zájmu poskytnut po pietním aktu i protokolárním hostům z USA a Belgie. V plánu je spojení se přes internet s veterány v USA a Belgii.

7. 5.

Studio on-line (17-20 h): hudební program, rozhovory, dokumenty

8 .5.

Studio on-line (17-20 h): hudební program, rozhovory, dokumenty, záznam položení květin u pomníků 2. pěší divize a 16. obrněné divize a pomníků na náměstí Míru

9. 5.

Studio on-line (11-17 h): hudební vstupy, letecká přehlídka, dokumenty, rozhovory, koncert

Výstavy:

mázhauz radnice: Americká polní pošta v Československu autora Pavla Hauznera

Smetanovy sady: Svoboda nebyla zadarmo kolektivu autorů Ivana Rollingera, Karla Fouda, Davida Fouda – vychází ze stejnojmenné knihy