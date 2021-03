LIVE stream - Jak si Míša hledal kamaráda

Medvídek Míša bydlí s maminkou a tatínkem v útulném čistém domečku a je mu moc dobře. Tedy – ne tak docela. Míša občas zlobí, protože mu chybí kamarád, kterého by mohl mít rád a s nímž by si do sytosti vyhrál...

Hrají: Martin Sádlo Bartůšek, Petr Borovský, Martina J. Hartmannová, Tomáš Jereš, Marie Mrázková

Inscenace je určena divákům od 3 let.