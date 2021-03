LIVE stream - Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Představení je určeno dětem od tří let, ale nenudí se na něm ani dospělí. Diváci v něm mohou vidět stylově netradiční loutky a být svědky pohádkových kouzel, která k tomuto příběhu neodmyslitelně patří. V průběhu zazní několik veselých, živě zpívaných písní doprovázených harmonikou.

V on-line verzi Dlouhý princeznu hledá po celém Divadle v Dlouhé, takže diváky zavede i do zákulisí, na jeviště a do foyer. Což je něco, co diváci na běžném představení neuvidí.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký tvoří jakousi možnou paralelu mezi pohádkovými bytostmi a porůznu postiženými lidmi. Tvůrci ukazují dětem, že bychom se neměli posmívat někomu „jinému, odlišnému“ a že každý člověk má svou cenu.