LIVE stream - Březen měsíc čtenářů - Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se již tradičně zapojuje do celostátní akce na podporu čtenářství BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ, kterou každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Tématem letošního – již 12. ročníku je UDRŽITELNOST, téma, které rezonuje v roce 2021 v celém českém knihovnictví. Přestože stávající situace akcím pro veřejnost a setkávání nepřeje, knihovna pro své čtenáře připravila bohatý program. Část z něj se odehraje v online prostoru, formou besed, podcastu či videí z knihovny.

„Ve snaze co nejvíce zpřístupnit literaturu našim nejmladším čtenářům ve stávající nelehké době, rušíme po dohodě se zřizovatelem od 1. března 2021 s trvalou platností poplatky

za vyřízení objednávek a rezervací, které realizuje registrovaný čtenář do 15 let.“, sděluje ředitel knihovny Jan Kaňka.

Současně v rámci „Března měsíce čtenářů“ nabízí knihovna po celý tento měsíc nově zaregistrovaným čtenářům do 15 let roční registraci zdarma. K registraci je nutná osobní návštěva v knihovně spolu se zákonným zástupcem, pro rychlejší odbavení je vhodné udělat si online předregistraci z pohodlí domova.

Další březnovou novinkou, kterou chce knihovna přispět ke zvýšení uživatelského komfortu svých čtenářů, je možnost vyzvedávání předem objednaných nebo rezervovaných dokumentů jinou osobou, než samotným čtenářem. Umožní to číselný kód, který obdrží čtenář v oznamovacím e-mailu, SMS nebo dopise.

Podrobný bohatý program

8. - 21. 3.

Zašifrovaná procházka Zlínem

10 šifer, 10 stanovišť



10. 3. 17.00

Klub milovníků knih online

Knihy proti trudomyslnosti



17. 3. 17.00

Ptáci jako ukazatel změn v ekosystémech

Online beseda s ornitologem Tomášem Pospíšilem



24. 3. 17.00

Na vlně s Ivetou Růžičkovou (Courage), Janou Juzovou (Kytku do bytku) a Josefem Košařem (Biozahradnictví Košař)

Podcast



Udělejme Dřevnici opět krásně modrou!

Celý měsíc uklízíme kolem zlínské řeky