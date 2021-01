Jak byste se zachovali, kdybyste přistihli svého ženatého kamaráda při nevěře? Ženská solidarita je silná zbraň, ale co když si váš partner myslí, že říkat byste jí to neměla a má poměrně pádné důvody…

Kde vlastně končí ohleduplnost k citům toho druhého a začíná lež? Lze s absolutní pravdou ve vztazích obchodovat.

Alice a Paul jsou poměrně šťastný a spokojený manželský pár. Jednoho dne čekají hosty k večeři – své dlouholeté přátele Laurence a Michela, kteří také žijí v harmonickém manželství. Alice je ale celá nesvá a žádá po manželovi, aby večeři na poslední chvíli odvolal. Ten se samozřejmě brání a chce znát důvod, proč by to měl udělat. Ovšem ona mu pravý důvod nechce říct: toho dne dopoledne zahlédla ve městě Michela, jak se líbá s cizí ženou. Alice je tak postavena před velké morální dilema: udělá přítelkyni větší službu, když jí o tom řekne, nebo když jí to naopak zamlčí? Oba se rozhodnou večeři odložit, ovšem v tu chvíli už jejich přátelé zvoní u dveří a společný večer musí proběhnout. Nejistota a různé postoje Alice a Paula vedou ke spoustě humorných situací a k zajímavému rozuzlení…

Délka představení 1.40 hod. bez přestávky