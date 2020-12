Tři top muzea v České republice spojila síly

Galerie ocelových figurín, Muzeum iluzivního umění a Muzeum smyslů, nejpopulárnější soukromá muzea v České republice, spojila své síly a vytvořila jedinečnou akční nabídku vstupenek. Tři špičková česká muzea jsou příkladem toho, jak nás spojení sil v těchto nelehkých časech činí silnějšími a umožňuje nám společně dokázat úžasné věci.

Díky skvělé akční nabídce může návštěvník navštívit všechna tři muzea v průběhu roku 2021 se slevou přes 50 %. Vedení všech tří muzeí vytvořilo nabídku pro rodiny, jedinečnou kombinovanou vstupenku za celkovou cenu 900 Kč (běžně by při návštěvě všech tří muzeí rodina zaplatila přes 2000 Kč), a individuální kombinovanou vstupenku pro dospělého, dítě nad 15 let, studenta či seniora za celkovou cenu 450 Kč. Pro zakoupení těchto kombinovaných vstupenek a využití limitované nabídky tří jedinečných zážitků, která je k dispozici do konce prosince 2020, stačí navštívit web těchto muzeí nebo koupit kombinovanou vstupenku na recepci muzea do konce tohoto měsíce. Kombinované vstupenky mají platnost po celý rok 2021.