LIVE stream - The Best Of Mikulášská nadílka

Nenechte si ujít v rámci Adventu v Písku The best of Mikulášskou nadílku.

The Best Of Mikulášská nadílka

Nenechte si ujít jedinečný zážitek ze zhlédnutí video sestřihu těch nejlepších momentů Mikulášských nadílek z předchozích let. Navíc s bonusem z roku 2020.

Sobota, 5.12.2020, 17:00 hod., Facebook @adventvpisku