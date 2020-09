Zveme Vás na další (v celkovém součtu již 20.) reprízu divadelní inscenace Interview o půl třetí, která boří tabu o znásilnění a nechává Vás v napětí až do posledních vteřin! Synopse: Americká reportérka Tara Carlyle se rozhodla vyzpovídat 5 obětí znásilnění... a jednoho násilníka. Z rozhovorů vznikla kniha, ze které se prakticky přes noc stal bestseller, a to hlavně díky poslednímu, sedmému, neplánovanému interview, ke kterému došlo právě o půl třetí!

Co se tehdy stalo? Kdo byl poslední zpovídaný? A čím si kniha čtenáře získala? To a mnohem více se dozvíte v autorské hře Lenky Svobodové - Interview o půl třetí. Obsazení: Tara - Lenka Svobodová Kris - Jan Pospíšil Anette - Viktorie Šimůnková Natalie - Tereza Marková Rachel - Božena Osvaldová Grace – Adéla Špulková Anabelle – Tereza Borovičková Charlie - Ondřej Hojka Scénář a režie: Lenka Svobodová Produkce: Nela Bůšková Hudba: Adam Beranovský Technické zázemí: Štěpán Doležal Logo: Gabriela Hejnová Za spolurežii v letech 2018 - 2019 děkujeme Denisovi Docenkovi. Délka představení: 2 hodiny (včetně pauzy) Kapacita sálu: 40 diváků Vstupenky jsou neadresné. Představení je vhodné pro děti od 15ti let!