Data detox

Překvapila vás někdy reklama na Googlu tím, že propagovala věc, kterou vám má zítra doručit kurýr? Zamysleli jste se někdy nad tím, jak YouTube doporučuje další a další videa? Nemáte občas pocit, že váš život řídí jakýsi algoritmus? Pokud jste odpověděl/a na všechny dotazy ne, nevadí. Možná i ve vašem případě nastal čas na datovou očistu. Čas podívat se na vlastní digitální profil a zamyslet se nad tím, co všechno o vašem soukromí vědí společnosti, které pro vás zdarma provozují internet. Že nemáte co skrývat? Tato interaktivní přednáška není o skrývání, ale o tom, jak může „to, co děláme dnes“ ovlivnit naše budoucí rozhodování. Doporučujeme vlastní chytrý telefon s sebou.