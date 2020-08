A. Corelli — Concerto grosso op. 6 no. 8 Fatto per la Notte di Natale

A. Stradella — Cantata Per il Santissimo Natale

A. Scarlatti — Concerto grosso no. 1 in f

C. Caresana — Tarantella à 5 Per la Nascita del Verbo

Oslava narození Ježíše Krista je výrazným tématem italské barokní hudby doby adventu. Zejména pro neapolské autory bylo zrození Spasitele a pastorální motivy zdrojem nevyčerpatelné inspirace a v jejich dílech se nezřídka mísí rafinovanost kontrapunktu s vlivy lidové hudby v neapolském dialektu.