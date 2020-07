Kino pod širákem: Sestup do Maelströmu

Ve spolupráci s KineDok snímek Sestup do Maelströmu.

Když je hudební video tak krásné, že si zaslouží stopáž celovečerního filmu. Přesně to je film Sestup do Maelströmu.

V roce 1841 Edgar Allan Poe napsal povídku “Sestup do Maelstromu”. Příběh dvou bratrů, kteří vypluli svou rybářskou lodí do zuřící vody „Moskenestraumen“ v Lofotenu v polárním kruhu severního Norska. Loď se potopila a přežil pouze jeden z bratrů. V roce 1980 byl skladatel Philip Glass pověřen, aby napsal skladbu na motivy této povídky. Dílo bylo po dlouhé době objeveno a upraveno pro Arktický filharmonický orchestr, který byl v červnu 2018 vyslán na vrchol hory Kvalvik v Lofotenu aby skladbu znovu oživil přímo v místě jejího zrození.

Moderní pojetí hodinu dlouhé skladby, které mu vtiskl orchestr, poeticky či naopak dramaticky doplňují ty nejkrásnější výjevy z norské přírody, stopáže z každodenního života lidí pracujícího u polárního kruhu, stejně tak jako magické plápolání polární záře.