Kinobus 2020 - Barry Seal: - BB Centrum

Barry Seal (Tom Cruise) pracuje jako pilot dopravního letadla a rutina amerických vnitrostátních letů ho čím dále víc ubíjí. I proto nadšeně skočí po nabídce „náhodného kolemjdoucího“, z něhož se vyklube agent CIA (Domhnall Gleeson), aby pilotoval pod záštitou tajných služeb. Barryho čekají sexy přelety nad základnami kolumbijských narkobaronů, ze kterých pořizuje bohatou fotodokumentaci, nutnou pro boj s drogovými kartely. Jenže proč létat takhle naprázdno, když se můžete spojit i s protistranou a kromě fotek pro CIA vozit do Ameriky i drogy? A proč se zároveň nestát informátorem DEA (Národní agentura pro boj s drogami), která má v oblasti také své specifické zájmy? A proč se rovnou nezapojit do jedné z největších tajných operací, které kdy americká vláda posvětila?

Barry to prostě hraje na všechny světové strany a jde mu to víc než skvěle. Už dávno se přestal nudit. Má krásnou ženu, topí se v penězích a vůbec si nepřipouští, co se stane, až se tenhle domeček z karet zhroutí. A on se jednoho dne zhroutí.