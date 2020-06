Kinobus 2020 - Léto All Exclusive - BB Centrum

Poslední rovnice tohoto školního roku je exclusivní přípravkou na prázdniny: Filmová série „Pařeb" + hororový žánr Found Footage + Brazílie = komedie Léto All Exclusive. Všechno začalo jako skvělá dovolená s kamarády a snoubenkou v brazilském ráji. Sluníčko, pláž, samba, rumba i rum, dovádění ve vodě, holky v bikinách. Právě tady chce Franck požádat svou snoubenku o ruku. Jeden den se skupina na prázdninách vypraví na výlet, otec snoubenky jim vnutí i stoletou babičku na elektrickém vozíku . . . střih! Najednou probíhá horečnaté pátrání. Z výletu do džungle se nevrátili, několik dní o nich nikdo neví, v oblasti jsou domorodé kmeny kanibalů. Až konečně! Najde se kamera na selfie tyči, kterou si jeden z nich vždycky všechno natáčel.

A ukáže se, že to nebyl výlet, ale opravdový brazilský karneval katastrof. Drzou starou babičku by ještě přežili. Dvě sexy dívky, které se k nim přidají, taky nejsou to nejhorší. Lenochod je dokonce roztomilý. Ovšem jejich vlastní talent na vytváření šílených situací a průšvihů? Ten promění exotický ráj v kůlničku na dříví dřív, než bys řekl Pelé. Tukan by mohl vyprávět!