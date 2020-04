LIVE stream Fidlovačka: Lajka

Jaké to je mít hvězdy na dosah tlapky? Známý příběh odehrávající se v socialistické Moskvě roku 1957 v novém světle díky pohledu jeho hlavní protagonistky, fenky z ulice Lajky, z níž se stala hrdinka celého psího pokolení.

Humorná, ale i velmi dojemná a křehká hra podává zprávu o nespravedlnosti a zradě těch, kteří nemají možnost promluvit za sebe, a zároveň se dotýká zásadních témat a otázek, které si ve svém životě klade každý z nás. „Láska. To je to, když ti zadní předbíhaj přední a padáš na čumák. Ale ta chvilka. Ta chvilka, co padáš. Je jak kdybys letěla.“

SKYPOVÉ PREMIÉRY aneb vzdálená setkání blízkého druhu = Naši herci přes svoje webkamery nazkouší hry mladých českých dramatiků, které si diváci mohou pustit a být tak svědky toho, že spolu herci můžou hrát, i když jsou mnohdy i několik desítek kilometrů od sebe. Připravili jsme pro diváky aktuálně pět unikátních skypových premiér. Opět na našem webu a FB.