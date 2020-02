Zlobivá kůzlátka

Neotvírejte dveře nikomu cizímu, říká maminka koza svým třem kůzlátkům. Ale copak si dají říct? Nejstarší Lear myslí jen na fotbal, mladší Ofélie zase chce s kamarádkou ven. Jen nejmladší Puk by maminku poslechl. Nebude mu to ale nic platné a za dveřmi příbytku, kde kůzlátka žijí, se objeví vlk! Přelstí kůzlátka nezvaného hosta, který by si na nich rád pochutnal? Přijďte na oblíbenou lehce upravenou pohádku, kterou vám zahrají maňásci.

Představení je vhodné pro děti od dvou let.

Vstupné 50 Kč, pro děti do 3 let zdarma.

Představení trvá: 30 minut

Hraje: TLD Zvoneček