Loutková pohádka vás vezme do světa hmyzu. Je plná napětí i zajímavých poznatků.

Napadlo vás někdy, jaké by to bylo, kdybyste byli na jeden den maličcí jako mravenci? Co byste asi chtěli dělat? Na co byste asi museli dávat pozor? Přežili byste vůbec jeden jediný den? Pohádka Minimax a mravenec vám právě jeden takový den jednoho neobyčejného chlapce ukáže. Loutkové představení ze světa hmyzu, které napsal současný autor, je plné napínavých momentů a přírodovědeckých poznatků, které se dětem do budoucna budou hodit!

Vstupné 50 Kč, pro děti do 3 let zdarma.

Hraje: Divadlo KAKÁ.