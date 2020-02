Zdena Kolečková / V kůži Robinsona

Výstava Zdeny Kolečkové představuje její nejaktuálnější tvorbu reflektující autorčin dlouhodobý zájem o tíživá témata nedávné historie bývalých Sudet, ale také o ekologická i environmentální stigmata zakořeněná v rozvráceném severočeském kraji.

Její převážně fotografická a intermediální tvorba podtrhuje neschopnost člověka sekularizovaných společností porozumět symbolickým dimenzím událostí a dějů, které život člověka zasazují do rámce lidského společenství udržujícího těsné svazky s okolní přírodou. Do výstavy budou zařazeny rovněž vybraná díla z 90. let, protože už od tohoto období se zájem autorky zřetelně upíná k empatické snaze komunikovat kvalitu našeho života cestou osobního nasazení v dílčích umělecko-environmentálních projektech. Pro specifický prostor Topičova salonu autorka připravila projekt, ve kterém se pokusí podobně jako hrdina románu, Robinson Crusoe, formou nadsázky a paradoxních aktivit obývat a obdělávat „opuštěný ostrov“ postindustriálního města Ústí nad Labem, přemáhat přitom nepřízeň vnějšího prostředí a silou vůle naplňovat svá předsevzetí. Tyto úkony můžeme vnímat jako obecně srozumitelnou metaforu, která je sice lokalizovaná do oblasti severních Čech, kde vykonávané aktivity působí vskutku absurdně, ale v podstatě by se mohly uskutečnit kdekoli v globalizovaném urbánním prostoru 21. století.

kurátorka: Anna Vartecká