KINO: Miracle on 42nd Street

Alice Elliott, USA, 2017

Co mají společného osobnosti Terrance Howard, Donald Faison, Larry David, Samuel L Jackson a Giancarlo Esposito? Všichni najednou žili v bytovém komplexu Manhattan Plaza. Byli součástí proslulého experimentu dotovaného bydlení pro umělce, který přispěl k rozvoji kultury New Yorku. Jak například ovlinila budova život a kariéru zpěvačky Alicii Keys nebo Angely Lansbury ze seriálu To je vražda napsala?