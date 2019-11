Karel slaví narozeniny – benefiční výstava

Benefiční prodejní výstava autorských básní zpracovaných jednotlivými tvůrci dle jejich subjektivní interpretace do rozličných uměleckých podob.

19:00 zahájení výstavy

20:00 koncert romské kapely Imperio

Táta říkával, že tu bude do stovky. Byl to svérázný chlapík, se kterým nebylo vždy lehké pořízení. Naše životy se na nějaký čas rozdělily a opět spojily s jeho onemocněním Alzheimerovou chorobou. Ta z mrzouta udělala veselého člověka, který na otázku jak se má, odpovídal: „Když dám to špatné stranou, mám se dobře.“ Letos by oslavil 80. Na jeho počest pořádáme akci, která není jen oslavou narozenin, ale oslavou života jako takového … (Marie Palasová)

Vystavují:

Anna Leschinger

Drátek

Ema Černá

em.en. – Michaela Novotná

Ivana Ivka Knapová

Karolína Genzová

Maroš Em

Martina – She Bakes

Mošnička von čmáry

Socka – Stanislav Setinský

Tereza Kasalová

Tomiš Zedník

Travera – Veronika Sluková

Zdeněk Kalenský

Marie Palasová

Výstava je ve prospěch Green Doors z. ú.

Green Doors je nezisková organizace, která již 25 let pomáhá lidem s duševním onemocněním najít ztracenou rovnováhu v důsledku nemoci. Provází je a podporuje v různých fázích zotavení. Dává jim šanci vyzkoušet a zažít si práci, která jim umožní obstát.