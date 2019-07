Měsíc věží a rozhleden ČR 2019 aneb stoupá celá rodina

Měsíc věží a rozhleden ČR se koná od 28. 9. do 28. 10. 2019. Letos již 8. ročník.

ZAHÁJENÍ: sobota 28. září - st. svátek Den české státnosti / sv. Václav / Den věží a rozhleden UKONČENÍ: pondělí 28. října - st. svátek Den vzniku samostatného československého státu

Otevřeno: út - ne 10 - 18 hod vč. po 28. 10.

1) Dnem věží a rozhleden 28. 9. - výstupy se soutěžním 4pohledem , bude zahájen Měsíc věží a rozhleden 2019.

- když navštívíte v tomto období minimálně jednu věž či rozhlednu (s dalšími 3 výstupy kdykoliv), můžete se zúčastnit slosování správně orazítkovaných 4pohledů (s datumem výstupu, jméne a telefonem) o horské kolo Galaxy od cyklo-Švec a další odměny při veletrhu Holiday World v Praze. 3) Ukončení Měsíce věží a rozhleden 28. 10. - výstup s vlajkou ČR. Své vrcholové fotografie s vlajkou ČR zašlete na facebook Pohádkové království. Nejlepší budou hodnoceny na veletrhu Regiontour 2020 v Brně.

VÝSTUP NA VĚŽ S ČESKOU VLAJKOU 28/10

10. ve 14 hodin na počest ukončení Měsíce věží a rozhleden zamávejte z ochoze věže Novoměstské radnice českou vlajkou do 4 světových stran. Záměrem tohoto výstupu je vytvoření nové české tradice, aby Češi v tento státní svátek kdekoliv na světě na některou věž či rozhlednu s českou vlajkou vystoupali. Nezapomeňte s sebou fotoaparát, abyste si mohli pořídit snímek do soutěže. A nebo jen tak, na památku. Vaše vrcholová fota s vlajkou zasílejte na adresu mapcentrum@seznam.cznebo Facebook Pohádkové království. Vlajku bude možno si na výstup zapůjčit v pokladně věže NR za vratnou zálohu 100 Kč.

VÝSTUP NA VĚŽ SE 4POHLEDEM

Projekt je zaměřený k prodloužení turistické sezony v České republice, je do něj zapojeno mnoho turistických cílů /věží, rozhleden a vyhlídkových míst/. Čtyři razítka s připsáním data návštěvy může vandrovník získávat po celý rok na sběratelský 4pohled. 4pohled je v prodeji v pokladně věže Novoměstské radnice. Minimálně jedno razítko musí být z období 28. 9. – 28. 10. 2019. Tento 4pohled se následně stane výherním losem.

Vrcholová fota se 4pohledem ze Dne věží a rozhleden, který se koná 28. září, může posílat kdokoliv od 28. 9. do 28. 10. na adresu mapcentrum@seznam.cz . Vrcholová fota se 4pohledem ze dnů 28. 9. - 28. 10. 2019 může posílat kdokoliv pak do konce roku 2019 na stejnou adresu. Nejlepší vrcholové fotografie s vlajkou ČR z 28. 10. 2019 budou vyhodnoceny s KČT (Klub českých turistů) při veletrhu Regiontour 2020 v Brně. Sběratelské 4pohledy s motivem věže Novoměstské radnice je možno si zakoupit přímo v pokladně věže od 21. března až do konce listopadu, kdy bude věž NR na zimu uzavřena (otevírací doba út - ne 10 - 18 hod). Pohled vám na vyžádání orazítkuje pokladník v přízemí věže. Stojí 6 Kč. Nezapomeňte uvést na pohled datum výstupu na věž. Při nasbírání 4 správných razítek s datem v rámci hesla „Předejme si turistu“ dostanete v cílovém místě drobnou odměnu.

VSTUPNÉ:

Výše vstupného na věž Novoměstské radnice: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč Výstup na věž Novoměstské radnice v Den měsíce věží a rozhleden, 28. 9. na sv. Václava a též dne 28. 10. bude dětem do 12ti let, které si u nás zakoupí soutěžní 4pohled, umožněn vstup bez poplatku! Dospělí a rodič vstup 60 Kč. Otevřeno od 10 do 18 hodin.

Věž NR

byla dostavěná v roce 1456, je vysoká téměř 70 m a než si budete moci užít překrásný pohled na Prahu z ptačího pohledu, budete muset zdolat 221 schodů. Kromě vyhlídky na Prahu si budete moci prohlédnout výstavu v Galerii ve věži. V bývalém bytě věžníka, který kdysi hlásil zvonem nebezpečí, přímo pod ochozem věže na vás pak čeká stálá expozice Historie Nového Města a Praha panoramatická. Výstavu tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu.