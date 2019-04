Knihovna VH na veletrhu Svět knihy

Pátek 10. května 2019

10.00 Profesní forum / Václav Havel: Má to smysl!

Slavnostní uvedení knihy rozhovorů Václava Havla s novináři z celého světa z let 1964–1989, za účasti editorek Anny Freimanové a Terezy Johanidesové. V rámci akce zazní též ukázky z jednoaktovky Prase aneb Václav Havel´s Hunt for a Pig z roku 1987.

Sobota 11. května 2019

11.00 „Vaříme s knihou“ ve foyer / Kančí na dančím aneb Kuchařka Václava Havla

Uvedení knihy receptů spjatých s Václavem Havlem – ať už v roli spokojeného strávníka či po všech stránkách svébytného kuchaře. Titul představí Michael Žantovský. Přijďte přivonět a ochutnat!

15.00 Literární sál / Václav Havel a film

Křest souborného vydání filmových recenzí, úvah a scénářů Václava Havla z let 1957–1989. Hosté: autor Jan Bernard a editorka Anna Freimanová. Akce se koná ve spolupráci s Národním filmovým archivem.